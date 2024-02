Monica Lewinsky została twarzą najnowszej kampanii amerykańskiej marki modowej. Akcja promocyjna o nazwie "Masz Siłę", poza reklamą nowej kolekcji ubrań, ma też zachęcić wyborców do udziału w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA. Jak podkreśla sama Lewinsky, to odpowiedź na "frustrację i apatię" uprawnionych do głosowania.

Monica Lewinsky jest aktywistką na rzecz walki z cyberprzemocą. W latach 90., za sprawą romansu z ówczesnym prezydentem Billem Clintonem znalazła się w centrum medialnej uwagi. Stała się też "pacjentem zero" internetowej agresji. Teraz została twarzą nowej kampanii amerykańskiej marki modowej Reformation o nazwie "Masz Siłę". Celem kampanii jest "przypomnienie" wyborcom z USA o "sile ich głosu" i zachęcenie ich do udziału w tegorocznych wyborach prezydenckich. Promuje również kolekcję ubrań biurowych.

Akcja powstała we współpracy z stroną internetową Vote.org, umożliwiającą rejestracje w bazie wyborców. "Wraz z Moniką Lewinsky i Vote.org przypominamy Wam, że macie siłę. I że musicie głosować w tym roku" - przekonuje na swojej stronie internetowej marka modowa. Uzasadniając wybór Lewinsky na twarz kampanii podkreślono, że 50-latka "od dawna wspiera kobiety w korzystaniu z prawa głosu i budowaniu ich poczucia siły", z uwagi na co jej angaż był naturalnym wyborem.

Monica Lewinsky twarzą kampanii

Sama Lewinsky, w rozmowie z amerykańską edycją magazynu Elle przyznała, że tym, co skłoniło ją do połączenia sił z marką, była obserwowana przez nią "rosnąca frustracja i apatia" wyborców. "Musimy wszyscy przypominać sobie nawzajem, że to nie może przeszkodzić nam we wzięciu udziału w wyborach. W ten właśnie sposób dajemy wyraz naszemu głosowi, w tym tkwi nasza siła" - dodała.