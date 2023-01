Chciał wynająć płatnego zabójcę. Pierwszy go okradł, drugi okazał się policjantem

Mohammed Chowdhury z Bostonu szukał płatnego zabójcy, który zabiłby jego żonę i jej nowego partnera. Skontaktował się w tej sprawie z dwoma kandydatami: pierwszy go okradł, drugi okazał się policjantem działającym pod przykrywką - w niedzielę informuje "Washington Post". Jak przekazała lokalna prokuratura, mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zlecenia zabójstwa, grozi mu do 10 lat więzienia.

O sprawie prokuratura z Massachusetts poinformowała 18 stycznia, jednak szerszy rozgłos zyskała ona cztery dni później, gdy opisał ją dziennik "Washington Post". Jak wynika z dokumentów, w listopadzie 2022 roku osoba, której personaliów nie podano, zgłosiła policjantom, że 46-letni Mohammed Chowdhury z Bostonu szuka pomocy w popełnieniu zabójstwa swojej żony. Miał on zapłacić komuś za zamordowanie kobiety, podkreślając, że "potrzebuje wykonania zabójstwa tak szybko jak to możliwe". Miał również zapewniać, że zdobędzie pieniądze wymagane do opłacenia zlecenia "choćby napadając na sklep". Według informatora wynajęta do popełnienia zabójstwa osoba zniknęła jednak z otrzymanymi pieniędzmi i nie dokonała obiecanej zbrodni.

Zabójca do wynajęcia

Po tym zgłoszeniu do 46-latka odezwał się działający pod przykrywką agent FBI, który podał się za zabójcę do wynajęcia gotowego do wykonania zlecenia. Mohammed Chowdhury kilka razy spotkał się w grudniu i styczniu z tą osobą oraz innymi policjantami, którzy przedstawili się jako współpracownicy mordercy. W trakcie tych spotkań 46-latek wyjaśniał, że szuka kogoś, kto zabije jego żonę oraz mężczyznę, do którego odeszła. Chęć zamordowania żony motywował m.in. tym, że nie pozwala mu ona widywać się z dziećmi.

Z informacji przedstawionych przez prokuraturę wynika, że Chowdhury prosił policjantów, których miał za płatnych morderców, by przed śmiercią ofiary zostały pobite oraz okradzione. W ten sposób chciał odsunąć od siebie podejrzenia. 46-latek miał też dopytywać rzekomych zabójców, jak zamierzają ukryć ciało, i zaznaczać, by nie zostawili żadnych dowodów łączących go ze zbrodnią. Obiecał swoim rozmówcom, że dostarczy im zdjęcia żony i jej nowego partnera, a także informacje dotyczące ich miejsca pracy i zamieszkania. Zgodził się zapłacić za każde z zabójstw po 4 tysiące dolarów.

Mohammed Chowdhury zatrzymany

Chowdhury został zatrzymany 17 stycznia gdy przekazał agentom FBI 500 dolarów zaliczki na popełnienie zbrodni. Został oskarżony o próbę zlecenia zabójstwa. Przebywającemu obecnie w areszcie mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia oraz 250 tys. dolarów grzywny. "Washington Post" przypomina, że nie jest to pierwszy zatarg 46-latka z prawem. W 2019 roku został oskarżony o złamanie zakazu kontaktowania się z żoną i zbliżania się do niej na określoną odległość, wówczas sprawa zakończyła się zawarciem ugody.

Autor:kgo//mm

Źródło: "Washington Post", justice.gov