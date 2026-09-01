Świat Zwrot USA w sprawie Falklandów? Donald Trump: rozważam Oprac. Kuba Koprzywa |

Wielka Brytania i Argentyna stoczyły wojnę o Falklandy w 1982 roku Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

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Pytany przez dziennikarza w Białym Domu, czy rozważa zmianę pozycji USA w sprawie położonego na południowym Atlantyku archipelagu Falklandów, który należy do Wielkiej Brytanii, a do którego pretensje rości Argentyna, Trump odparł jednym zdaniem: - Zawsze rozważam (zmianę) naszych stanowisk, a to jest tylko jedno z wielu.

Donald Trump Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

USA zmienią stanowisko w sprawie Falklandów?

W ubiegłym tygodniu brytyjski dziennik "The Telegraph" poinformował, powołując się na urzędnika Pentagonu, że USA zagroziły Wielkiej Brytanii wycofaniem poparcia dla brytyjskiej suwerenności nad wyspami, jeśli rząd Andy'ego Burnhama nie zwiększy wydatków obronnych.

W kwietniu tego roku do mediów wyciekły dokumenty Pentagonu sugerujące, że zmiana stanowiska USA w sprawie Falklandów ma być jednym ze środków nacisku na Londyn. Przedstawiony przez Wielką Brytanię plan zwiększenia wydatków na obronność wbrew oczekiwaniom nie zakłada, że przekroczy próg 3 procent PKB.

Do Falklandów, które od XIX wieku kontroluje Wielka Brytania, rości pretensje Argentyna, która używa w odniesieniu do nich nazwy Malwiny. Mieszkańcy archipelagu opowiadają się za przynależnością do Zjednoczonego Królestwa. W 1982 roku oba kraje stoczyły wojnę o wyspy, którą wygrała Wielka Brytania.