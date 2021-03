Moderna testuje szczepionki na dzieciach. "Szukamy najlepszej dawki, by zwiększyć ich odporność"

Moderna ogłosiła we wtorek, że pierwsi uczestnicy dziecięcego badania KidCOVE otrzymali pierwsze dawki preparatu. Spośród koncernów, których szczepionki zostały już dopuszczone do użytku w USA, Moderna jest pierwszym przeprowadzającym testy na tak małych dzieciach. Docelowo badanie obejmie 6750 dzieci w wieku powyżej sześciu miesięcy i poniżej 12 lat ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. W akcji pomagać będzie amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (NIH).

Testy podzielono na dwie części. Pierwsza faza ma na celu określenie prawidłowego dawkowania dla dzieci w wieku od sześciu miesięcy do 2 lat oraz oddzielnie dla wieku od 2 do 12 lat. - Dzieci często potrzebują mniejszych dawek szczepionek niż dorośli, a my chcemy mieć pewność, że znajdziemy najlepszą dawkę, by zwiększyć ich odporność - tłumaczyła Jacqueline Miller, zajmująca się w Modernie leczeniem chorób zakaźnych.