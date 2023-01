Była modelka "Playboya" skazana za morderstwo psychiatry. Łączyła ich "transakcyjna relacja"

Kelsey Turner, była modelka pozująca dla magazynów "Playboy" i "Maxim", została we wtorek skazana za morderstwo psychiatry Thomasa Kirka Burcharda. Kobieta ma spędzić w więzieniu co najmniej 10 lat. Według śledczych parę łączyła "transakcyjna" i "intymna" relacja. - Z pewnością jest miejsce na wiele pikantnych spekulacji dotyczących charakteru związku tej pary - przyznała zastępczyni prokuratora okręgowego Pamela Weckerly.

Sąd w Nevadzie 10 stycznia skazał 29-letnią Kelsey Turner na karę od 10 do 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo drugiego stopnia psychiatry Thomasa Kirka Burcharda - poinformowała stacja CBS News. Modelce, w przeszłości pozującej m.in. dla włoskiej edycji "Playboya" oraz "Maxima", groził wyższy wyrok, jednak w listopadzie 2022 roku przystała ona na ugodę sądową.

Łączyła ich "intymna relacja"

Zaginięcie 71-letniego Burcharda wiosną 2019 roku zgłosiła partnerka psychiatry Judy Earp po tym, jak nie wrócił on do domu w Salinas w Kalifornii. Kobieta przekazała organom ścigania, że zaginięcie zbiegło się w czasie z wyprowadzką Kelsey Turner, jej partnera Jona Kennisona i ich współlokatorki Diany Peny z wynajmowanego mieszkania w Las Vegas. Jak ustaliła później policja, czynsz za to mieszkanie opłacał Burchard, którego z Turner miała łączyć "intymna relacja".