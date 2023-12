Młoda kobieta po imprezie zmarła w hotelowej chłodni. W sprawie zawarto ugodę

Rodzina Kenneki Jenkins zawarła ugodę w sprawie pozwu o nieumyślne spowodowanie śmierci 19-letniej Amerykanki - poinformował portal NBC News. We wrześniu 2017 roku ciało nastolatki znaleziono w chłodni hotelu Crowne Plaza Chicago O'Hare. Rok później matka dziewczyny Tereasa Martin pozwała hotel, obsługującą go firmę ochroniarską i hotelową restaurację, żądając ponad 50 milionów dolarów odszkodowania. Kobieta zarzuciła pozwanym dopuszczenie się zaniedbań w trakcie poszukiwań nastolatki oraz nieodpowiednie zabezpieczenie chłodni.

Do zawarcia ugody pomiędzy rodziną zmarłej Amerykanki a pozwanymi przez nią podmiotami miało dojść już w sierpniu. Treść umowy ogłoszono jednak dopiero we wtorek, kiedy to miała odbyć się pierwsza rozprawa w tej sprawie. Porozumienie opiewa na kwotę 10 milionów dolarów. Z tego 3,7 miliona dolarów trafi do Tereasy Martin, 2,7 miliona otrzymają dwaj inni krewni dziewczyny, a 3,5 miliona pokryje honoraria adwokackie. W ramach ugody opłacone zostaną także koszty pogrzebu 19-latki w wysokości 6 tysięcy dolarów - wyszczególnił NBC News.