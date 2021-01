Lider republikanów o "tłumie karmionym kłamstwami". Trumpowi zarzuca sprowokowanie ataku na Kapitol

Zdaniem Mitcha McConnella, lidera republikanów w amerykańskim Senacie, ustępujący prezydent Donald Trump sprowokował swoich stronników do ataku na Kapitol, "karmiąc ich kłamstwami". Amerykańskie media w ostatnich dniach zwracały uwagę na szorstkie relacje między Trumpem a McConnellem, dwoma najważniejszymi politykami Partii Republikańskiej.

6 stycznia, w czasie obrad obydwu izb Kongresu, które miały zatwierdzić wybór Joe Bidena na prezydenta USA, do Kapitolu wtargnęli zwolennicy Donalda Trumpa. Doszło do starć z policjantami. Zginęło pięć osób, w tym jeden z funkcjonariuszy. Demokraci winą za zajścia obciążają ustępującego w środę Trumpa, któremu zarzucają podżeganie swoich stronników do szturmu na amerykański parlament. W ubiegłym tygodniu Izba Reprezentantów przegłosowała impeachment głowy państwa.