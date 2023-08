"Zwabił" dziecko do fabryki i zabił. Po dwóch dekadach otrzymał śmiertelny zastrzyk

Władze amerykańskiego stanu Missouri przeprowadziły egzekucję 45-letniego Johnny'ego Johnsona, skazanego za zabójstwo sześcioletniej Casey Williamson. Jak podają media, mężczyzna przed ponad dwudziestoma laty "zwabił" dziewczynkę do opuszczonej fabryki, by ją wykorzystać seksualnie, po czym zabił ją, kiedy zaczęła stawiać opór. Missouri to jeden z pięciu amerykańskich stanów, w których w 2023 roku wykonano wyrok śmierci.