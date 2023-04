"Filigranowa starsza pani" napadła na bank. "Dziękuję, przepraszam, nie chciałam cię przestraszyć"

78-letnia Bonnie Gooch już po raz trzeci napadła na bank, domagając się kilkunastu tysięcy dolarów w gotówce. Pracownikowi placówki zostawiła karteczkę, na której widniał napis: "dziękuję, przepraszam, nie chciałam cię przestraszyć". Szef lokalnej policji przyznał, że gdy funkcjonariusze zatrzymali kobietę i zobaczyli "filigranową starszą panią", nie mieli pewności, czy mają do czynienia z właściwą osobą.

Bonnie Gooch już dwukrotnie była skazana za napad na bank. To jednak nie powstrzymało jej od dokonania trzeciego napadu. Jak wynika z informacji lokalnego portalu "Kansas City Star", 5 kwietnia 78-latka przybyła do Goppert Financial Bank w Pleasant Hill w stanie Missouri i wręczyła kasjerowi bankowemu karteczkę z żądaniem 13 tysięcy dolarów w gotówce.