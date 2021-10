W Missouri wykonano egzekucję skazanego mężczyzny, o ułaskawienie którego apelował papież

W więzieniu w Missouri przeprowadzono we wtorek egzekucję Ernesta Johnsona, skazanego na karę śmierci za zabójstwo trzech osób podczas napadu rabunkowego. Doszło do tego pomimo licznych apeli o łaskę, między innymi ze strony papieża Franciszka. Z prawa łaski wobec skazanego nie skorzystał gubernator stanu Missouri Mike Parson. Uzasadnił to między innymi tym, że "trzy ławy przysięgłych rozpatrzyły sprawę pana Johnsona i orzekły karę śmierci".