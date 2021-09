Cywilni astronauci misji Inspiration 4 dotarli na orbitę okołoziemską

Czwórka astronautów-amatorów na pokładzie kapsuły Crew Dragon należącej do SpaceX wyruszyła z portu kosmicznego NASA na przylądku Canaveral na Florydzie i dotarła w czwartek nad ranem na orbitę okołoziemską. Misja Inspiration 4 to pierwszy lot w kosmos bez udziału astronautów z NASA i innych agencji kosmicznych.

Astronauci wyruszyli z portu kosmicznego NASA na przylądku Canaveral na Florydzie o 2:02 w nocy czasu polskiego i dotarli na orbitę po niecałych 12 minutach lotu. Zostali wyniesieni za pomocą rakiety Falcon 9 . Pierwszy stopień dwustopniowej rakiety samodzielnie powrócił na statek-drona stanowiący platformę do lądowania, zaliczając już 92. takie lądowanie.

Pierwszy cywilny lot w kosmos

Jest to pierwsza misja na orbitę bez udziału zawodowych astronautów z NASA lub innych agencji kosmicznych. Wszyscy członkowie załogi przeszli jednak sześciomiesięczne szkolenie, mające przygotować ich do wymogów podróży. Załoga spędzi w kosmosie co najmniej trzy dni.