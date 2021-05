Był niezadowolony z transakcji bankowej, wziął zakładników. Osiem godzin negocjacji

Jak przekazały amerykańskie stacje telewizyjne, do incydentu doszło w czwartek w oddziale banku Wells Fargo. Policja otrzymała zgłoszenie przed godz. 14.00 czasu lokalnego (ok. 21 w Polsce). Media relacjonowały na początku, że mężczyzna chciał ukraść pieniądze. Później się okazało, że był on w sporze z placówką z powodu wcześniejszej transakcji.