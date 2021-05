Milion dolarów za przyjęcie szczepionki. Jest już pierwszy zwycięzca

Władze amerykańskiego stanu Ohio ogłosiły pierwszego zwycięzcę loterii dla osób, które przyjęły szczepionkę przeciw COVID-19. Kobieta, która została wylosowana, otrzyma milion dolarów. Akcja promująca szczepienia, ogłoszona na początku maja przez miejscowego gubernatora, spowodowała znaczny wzrost chętnych do przyjęcia zastrzyku w tym stanie.

12 maja republikański gubernator Ohio Mike DeWine ogłosił akcję, mającą zachęcić mieszkańców stanu do szczepień przeciw COVID-19. Zapowiedział, że wszyscy dorośli, którzy przyjmą co najmniej jedną dawkę szczepionki, będą mogli wziąć udział w loterii, w której nagrodą jest milion dolarów.

Pierwsze z pięciu zaplanowanych losowań odbyło się 26 maja. Jego zwyciężczynią jest Abbigail Bugenske z Silverton, położonego niedaleko Cincinnati. Kolejne cztery losowania będą miały miejsce co tydzień. W ramach tej samej stanowej akcji zachęcającej do szczepień nastolatek Joseph Costello z Dayton wygrał stypendium na studia.

Do wzięcia udziału w loterii zgłosiło się do tej pory ponad 2,7 miliona mieszkańców Ohio. Rejestracja przbiega online i - jak pisze BBC - zajmuje mniej niż minutę. Jednocześnie ponad 100 tysięcy nastolatków wzięło udział w konkursie, w którym stawką jest czteroletnie stypendium na jednym z uniwersytetów stanowych w Ohio.

Fala chętnych do szczepień

Czy akcja promocyjna DeWine'a okazała się skuteczna? Jak pisze "New York Times", w ciągu kilku dni od ogłoszenia loterii liczba dziennych szczepień w stanie Ohio wzrosła z 15 do 26 tysięcy. W tym samym czasie zainteresowanie szczepieniami w skali kraju malało. Dziennik zwraca uwagę, że wzrost liczby chętnych na przyjęcie zastrzyków był widoczny przede wszystkim na obszarach wiejskich.

- Wydaje mi się, że zaszczepiliśmy blisko 400 osób w cztery godziny - powiedział dziennikowi "New York Times" Jack Pepper z departamentu zdrowia w hrabstwie Athens w Ohio, zamieszkanym przez około 65 tysięcy ludzi. Jak mówił, pierwszy raz od dawna przed drzwiami "wiejskiej kliniki" w jego małej miejscowości ustawiła się długa kolejka.

Jak przekazało biuro gubernatora DeWine'a, od 14 do 19 maja w porównaniu z okresem 7-12 maja liczba szczepień w Ohio zwiększyła się o 94 procent w przedziale wiekowym 16-17 lat, o 46 procent w grupie 18-19 lat oraz o 55 procent u osób między 20. a 49. rokiem życia.

Kolejka do punktu szczepień w USA

Kolejka do punktu szczepień w USA Shutterstock

Zachęcić niezdecydowanych

W ślad za Ohio podobne konkursy ogłosiły także Kolorado oraz Oregon. Stany prześcigają się w oryginalnych pomysłach. W niektórych miejscach w USA za okazanie zaświadczenia o zaszczepieniu można dostać darmowe piwo (hrabstwo Erie w stanie Nowy Jork), a nawet zjeść kolację z gubernatorem (New Jersey).

To wszystko po to, by zachęcić 40 procent Amerykanów, którzy wciąż nie zaszczepili się przeciw COVID-19.