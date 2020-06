Pompeo: USA i Unia Europejska potrzebują porozumienia w celu przeciwstawienia się Chinom

To nie Stany Zjednoczone konfrontują się z Chinami, to świat konfrontuje się z nimi - powiedział w czwartek sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Szef dyplomacji USA określił Pekin jako zagrożenie i oskarżył go o kradzież europejskiego know-how.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo przyznał, że zaakceptował propozycję szefa unijnej dyplomacji Unii Europejskiej Josepa Borrella, by stworzyć formalny dialog USA-UE na temat Chin i wybiera się do Europy "za kilka tygodni", aby poprowadzić pierwszą sesję. - Nastąpiło transatlantyckie przebudzenie prawdy o tym, co się dzieje – powiedział Mike Pompeo. - Stany Zjednoczone i Unia Europejska potrzebują porozumienia w celu przeciwstawienia się Chinom. To nie Stany Zjednoczone konfrontują się z Chinami, to świat konfrontuje się z nimi - dodał sekretarz stanu USA.

Mike Pompeo apeluje o przeciwstawienie się Chinom JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Pompeo zaznaczył, że Unia Europejska musi działać przeciwko Chinom, które oskarżył o kradzież własności intelektualnej w Europie i nadużywanie opartego na regułach systemu handlu. Wyjaśnił, że Unia Europejska powinna współpracować z USA nie tylko po to, aby zrobić Ameryce przysługę.

- Oni [Chińczycy - przyp. red.] mają dostęp do naszych rynków kapitałowych w sposób, w jaki my nie jesteśmy w stanie zdobyć dostępu do ich rynków - powiedział.

Zdaniem szefa dyplomacji USA dzięki nowemu dialogowi USA-UE może dojść do wymiany informacji na temat Chin, a różnice zdań w tym partnerstwie można wykorzystać jako "katalizator do dalszych działań". - Chcemy, aby ten dialog nie był hamulcem ani działaniem bez decyzji, ale wręcz przeciwnie, katalizatorem do dalszych działań i aby prowadził do wypracowania metod, które możemy wspólnie podjąć - wyjaśnił.

Autor:asty//now

Źródło: PAP