Pompeo apeluje do władz Białorusi, by "naprawiły błąd" w sprawie arcybiskupa Kondrusiewicza

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo zaapelował do władz w Mińsku, by "naprawiły błąd" i pozwoliły arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi wrócić do kraju. Zwierzchnik Kościoła katolickiego na Białorusi, metropolita mińsko-mohylewski został zatrzymany na granicy pod koniec sierpnia.

"Ich działania [władz - przyp. red.] są niesprawiedliwością i obrazą wolności religijnej. Wiara to nie tylko sprawa osobista. Wzywam białoruski rząd do naprawienia tego błędu i pozwolenia przywódcy Kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi, by mógł wrócić do swojego kraju" - podkreślił szef amerykańskiej dyplomacji.