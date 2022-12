Migranci w pobliżu domu wiceprezydent Kamali Harris. Biały Dom oskarża gubernatora Teksasu

Autobusy wiozące około 130 imigrantów wysyłanych przez teksańskiego gubernatora Grega Abbotta zatrzymały się w pobliżu domu wiceprezydent USA Kamali Harris. Śnieżyca uniemożliwia ich dalszą podróż do Nowego Jorku - podał w poniedziałek "National Review". Konserwatywny magazyn przypomina, że jest to najnowsza grupa imigrantów przewożonych ze stanów na pograniczu do północnych miast amerykańskich, rządzonych przez demokratów.

Gubernator Teksasu wysyła migrantów do Nowego Jorku

Autobusy miały dowieźć imigrantów do Nowego Jorku. Dziennik "New York Times" napisał, że nie dotarli tam z powodu zamknięcia dróg spowodowanego ekstremalna pogodą. "NR" zwraca uwagę, że Greg Abbott od kwietnia wysyła imigrantów do miast rządzonych przez demokratów, jak Waszyngton, Nowy Jork i Chicago. "Ucieka się do tych metod, by zwrócić uwagę na kryzys imigracyjny na południowej granicy USA: - pisze "NR".