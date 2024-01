Miała sfilmować, jak znęca się nad dwumiesięczną córką. Nagranie wysłała ojcu dziecka

Mieszkanka Florydy sfilmowała, jak znęca się nad swoją dwumiesięczną córką. Nagranie wysłała ojcu dziecka wraz z wiadomością SMS, w której napisała, że "utknęła z tym do śmierci" - informują media, powołując się na policyjny raport.

Kobieta, oprócz nagrania, miała także wysłać ojcu dziecka zdjęcie córki leżącej na łóżku z kocem, który zakrywał jej usta i nos, "co mogło jej utrudniać oddychanie". Do zdjęcia dołączyła wiadomość SMS, w której napisała, że "utknęła z tym do śmierci". "Niedobrze mi, że ona nie ma innego ojca i nie mogę jej kochać, bo ma część ciebie" - pisała.