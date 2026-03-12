Strzelanina w synagodze. Napastnik nie żyje

Strzały w synagodze. Akcja służb w West Bloomfield Źródło: Reuters

Policja stanowa Michigan otrzymała w czwartek zgłoszenie o oddanych strzałach w synagodze Temple Israel w West Bloomfield, niedaleko Detroit w stanie Michigan.

Jak powiedział mediom szeryf hrabstwa Oakland Michael Bouchard, napastnik wjechał samochodem w synagogę, po czym wdał się w strzelaninę z pracownikiem ochrony świątyni i prawdopodobnie wtedy został zastrzelony. Jak dodał, nie ma informacji o innych ofiarach, a wszyscy ludzie, którzy przebywali w synagodze, w tym dzieci w mieszczącym się tam żłobku, zostały ewakuowane.

Szeryf powiedział, że jest zbyt wcześnie, by mówić o motywach sprawcy. Zaznaczył jednak, że miejscowe władze w ostatnim czasie ostrzegały świątynie przed podwyższonym ryzykiem ataku, a zaatakowana synagoga była na to przygotowana.

Dyrektor FBI Kash Patel napisał w serwisie X, że na miejscu pracują federalni śledczy. Na nagraniach z powietrza widać kłęby dymu unoszące się z dachu budynku oraz liczne pojazdy policji i straży pożarnej w pobliżu.

Akcja służb przy synagodze w West Bloomfield Źródło: Reuters

Podwyższony stan zagrożenia przez atak na Iran

Synagoga Temple Israel w West Bloomfield uznawana jest za największą świątynię judaizmu reformowanego w USA. Prowadzi ośrodek dla małych dzieci, który zapewnia opiekę i edukację dzieciom już od szóstego tygodnia życia.

Żydowska Federacja Detroit opublikowała na swojej stronie na Facebooku wiadomość, że lokalne organizacje żydowskie "znajdują się obecnie w stanie prewencyjnej blokady" w odpowiedzi na incydent w Temple Israel.

Organizacje żydowskie w całych Stanach Zjednoczonych działają w warunkach zaostrzonych środków bezpieczeństwa od czasu, gdy 28 lutego amerykańskie i izraelskie samoloty bojowe rozpoczęły masowe naloty na Iran, co wywołało zaostrzenie wojny na Bliskim Wschodzie.

