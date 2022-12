"Jesteście głodni?". Restaurator wyjechał do potrzebujących mimo burzy śnieżnej

Ciepły posiłek dla potrzebujących. "Chodźcie, proszę. Wesołych świąt"

- Zrobiliśmy pulpeciki z odrobiną sosu pomidorowego, smaczne, ciepłe. Zapakowaliśmy je do toreb i wozimy po mieście. To nie tylko ja, to cały zespół. To był zbiorowy wysiłek. To nasz pierwszy przejazd, planujemy jeszcze dwa - powiedział reporterowi. Jedzenie było przeznaczone dla bezdomnych.