Michael Douglas o kolejnej kadencji Bidena: trudno mi sobie wyobrazić

Douglas: trudno jest mi wyobrazić sobie Bidena za cztery lata

Odnosząc się do debaty prezydenckiej Bidena z Donaldem Trumpem, stwierdził, że najbardziej rozczarowującym dla niego był "brak zdolności Bidena do odpowiadania na wszystkie kłamstwa, o których mówił Trump". Jednocześnie według niego głośne wezwania od celebrytów do tego, by Biden zrezygnował, "mogą pomóc politykom, którzy się jeszcze wahają", w podjęciu decyzji o zastąpieniu prezydenta kimś innym.