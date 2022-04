Premier Brytyjskich Wysp Dziewiczych aresztowany przez DEA. Miał uczestniczyć w przemycie narkotyków do USA

Premier Brytyjskich Wysp Dziewiczych, terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii, Andrew Fahie został w czwartek aresztowany w Miami pod zarzutem udziału w spisku mającym na celu przemyt kokainy do USA - donosi agencja Reutera, powołując się na informacje amerykańskiej Agencji do Walki z Narkotykami (DEA). Polityk został także oskarżony o pranie brudnych pieniędzy.

Fahie - jak twierdzą śledczy - miał udzielić zgody na wykorzystanie przez kartel morskich portów Brytyjskich Wysp Dziewiczych do przemycania kokainy. W zamian zażądał ponad pół miliona dolarów.

Wszyscy troje zostali oskarżeni o udział w spisku mającym na celu import ponad pięciu kilogramów kokainy do Stanów Zjednoczonych oraz pranie brudnych pieniędzy - przekazały służby.

Według BBC, kartel Sinaloa, na czele którego do niedawna stał przebywający obecnie w więzieniu Jaquin "El Chapo" Guzman, to największy dostawca narkotyków na rynek amerykański.

Śledztwo DEA

We wniosku złożonym do amerykańskiego sądu federalnego, którego treść widziały BBC oraz Reuters, DEA poinformowało, że śledztwo w sprawie zostało wszczęte w październiku ubiegłego roku.

Informator Agencji, który udawał członka kartelu, podczas spotkań z Fahiem twierdził, że chce przemycić tysiące kilogramów kolumbijskiej kokainy, warte dziesiątki milionów dolarów, przez wyspę Tortola do Portoryko, skąd miałaby trafić na eksport do Nowego Jorku i Miami. Jak twierdzą śledczy, premier Brytyjskich Wysp Dziewiczych zgodził się, by wykorzystać w tym celu miejscowe porty.