Świat

"Bezprecedensowa koncentracja" sił USA. Mają zmierzać na Bliski Wschód

F-22 Raptor
Irańska delegacja opuściła miejsce negocjacji z USA, mijając tłum protestujących
Źródło: Reuters
W drodze na Bliski Wschód ma być kolejna, największa jak dotąd flota samolotów USA, które są niezbędne do prowadzenia długotrwałej operacji przeciwko Iranowi - wynika z obserwacji ItaMilRadar. To portal, który śledzi ruch samolotów i okrętów wojennych w rejonie Morza Śródziemnego.

W powietrzu w drodze na Bliski Wschód ma być między innymi kilkanaście najskuteczniejszych amerykańskich myśliwców F-22 Raptor, około 36 samolotów F-16 Fighting Falcon, sześć samolotów wczesnego ostrzegania Boeing E-3 Sentry i samolot szpiegowski U-2 Dragon Lady - wynika z danych portalu ItaMilRadar, który skomentował, że jest to bezprecedensowa koncentracja amerykańskiej floty powietrznej na Bliskim Wschodzie.

F-22 Raptor
F-22 Raptor
Źródło: Shutterstock

Wcześniej, w poniedziałek, 18 myśliwców stealth F-35A Lightning II wystartowało z bazy lotniczej Lakenheath w Wielkiej Brytanii i skierowało się do Muwaffak Salti w środkowej Jordanii, która obok bazy lotniczej Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej stała się głównym centrum logistycznym dla amerykańskich samolotów taktycznych.

Stało się tak pomimo zapewnień jordańskiej stolicy, że nie zezwoli na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do ataku na Iran.

Samoloty te stanowią najintensywniejszą fazę wzmacniania sił, która rozpoczęła się po tym, gdy prezydent USA Donald Trump zaczął grozić reżimowi irańskiemu atakiem za brutalne traktowanie demonstrantów antyrządowych.

Teheran, Iran. Panorama miasta, widok na miasto
Druga runda rozmów USA-Iran. Uzgodniono "zasady przewodnie"
Donald Trump w Fort Bragg
"Amerykańskie wojsko może zaatakować". Reuters: przygotowują się
Protesty w Iranie
Upadek reżimu i co dalej? Pięć scenariuszy
Monika Winiarska

Kilkanaście okrętów na wodach Zatoki Perskiej

To w powietrzu. Natomiast na wodach Zatoki Perskiej marynarka wojenna USA ma obecnie 12 okrętów nawodnych, w tym Grupę Uderzeniową Lotniskowca Abraham Lincoln (CSG), siedem niszczycieli klasy Arleigh Burke oraz trzy okręty Littoral Combat Ships (LCS), a w drodze jest kolejny lotniskowiec USS Gerald R. Ford z własną eskortą - wyliczył portal TheWarZone (TWZ), powołując się na informacje udzielone przez przedstawiciela amerykańskiej marynarki.

Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford
Źródło: dvidshub - Alyssa Joy

W regionie znajduje się również kilka atomowych okrętów podwodnych, ale Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych tradycyjnie nie ujawniają ich liczby ani lokalizacji.

Łącznie siły gromadzące się na Bliskim Wschodzie, w połączeniu z potencjałem sił powietrznych Izraela, wystarczyłyby do przeprowadzenia dużej operacji, która mogłaby trwać tygodnie, a nie dni - ocenił TWZ, dodając, że USA jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa i prawdopodobnie rozmieszczą w najbliższych dniach dodatkowe siły.

Opracowała Justyna Sochacka/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

USABliski WschódIransamolotyNapięcie USA - IranUSA - Iran
