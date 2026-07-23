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Świat

USA miały użyć bombowca B-1 do ataku na Iran. Pierwsza taka sytuacja od wznowienia walk

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Bombowiec B-1
USA zniszczyły pięć mostów w południowym Iranie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Courtney Landsberger / U.S. Air Force
USA użyły we wtorek bombowca B-1 do ataku na Iran - podał w czwartek portal Axios, powołując się na źródła w amerykańskich władzach. Zdaniem portalu, ze względu na możliwości maszyny jest to "znacząca eskalacja". Centralne Dowództwo USA nie potwierdziło tych doniesień.

Bombowiec dalekiego zasięgu B-1 wystartował z bazy lotniczej w Wielkiej Brytanii i został zauważony na stronach internetowych śledzących loty samolotów.

Bombowiec B-1
Bombowiec B-1
Źródło zdjęcia: Courtney Landsberger / U.S. Air Force

Bombowce B-1 są zdolne lecieć z ponaddźwiękową prędkością na małych wysokościach, przenosząc przy tym największy ładunek spośród wszystkich typów bombowców. Mogą one przenosić do 24 bomb o łącznej wadze przekraczającej 900 kg lub dziesiątki pocisków manewrujących.

Użycie maszyny tego typu oznacza znaczącą eskalację i rozszerzenie działań wojennych USA - ocenił amerykański portal. To pierwszy taki atak od wznowienia walk z Iranem.

USA nie informują o wykorzystaniu bombowca B-1

Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) nie zawarło informacji o misji B-1 w środowym raporcie. Nie jest jasne, jaki cel zaatakował B-1 i czy jego użycie spowodowało, że misja była skuteczniejsza niż wcześniejsze ataki USA.

Źródła portalu podają, że prezydent USA Donald Trump rozważa powrót do operacji bojowych na większą skalę przeciwko Iranowi. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Izraela twierdzą, że może to nastąpić w ciągu kilku dni.

Mimo nasilenia ataków USA irański reżim najwyraźniej nie zmienił swojego stanowiska w sprawie cieśniny Ormuz i nadal prowadzi ataki na bazy amerykańskie w regionie - zauważył Axios.

Mediatorzy negocjują w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie

W środę Trump zagroził zbombardowaniem irańskich mostów i elektrowni, w tym w Teheranie, jeśli Iran zaatakuje kolejne statki w Ormuzie. W odpowiedzi Iran zagroził nalotami na infrastrukturę w sprzymierzonych z USA krajach Zatoki Perskiej. Tego samego dnia jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali saudyjskie statki po raz pierwszy, odkąd w poniedziałek ogłosili blokadę portów w Arabii Saudyjskiej - przypomniał Axios.

Cytowany przez portal przedstawiciel ministerstwa obrony USA ocenił, że Iran chce wykorzystać Huti do stworzenia nowego frontu na Morzu Czerwonym, by jeszcze mocniej zdławić eksport ropy naftowej z państw Zatoki Perskiej.

Jednocześnie - podał portal - katarscy mediatorzy nadal próbują doprowadzić do porozumienia między stronami. Nie jest jasne, jak długo Trump będzie prowadził działania dyplomatyczne. W środę oświadczył, że Teheran chce zawrzeć umowę. - Ale ja mówię, że nie są gotowi na zawarcie umowy, bo za każdym razem, gdy ją zawierają, chcą ją zmienić i tak dalej. Nie są gotowi. Wkrótce będą gotowi - mówił.

Źródło: PAP
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Tagi:
USADonald TrumpIranBliski WschódKonflikt na Bliskim Wschodzie
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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