Miał wyłudzić 32 miliony dolarów na "dystrybucję Biblii". Fałszywy misjonarz poszukiwany

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie biura prokuratury dla południowego okręgu stanu Georgia, 45-latek miał podawać się za misjonarza i utrzymywać, że zbiera środki na "produkcję oraz dystrybucję Biblii oraz innej literatury chrześcijańskiej na terenie Chińskiej Republiki Ludowej". To miało mu pozwolić na wyłudzenie od organizacji charytatywnych i indywidualnych darczyńców łącznej sumy ponad 32 milionów dolarów (równowartość ponad 129 milionów złotych).

Uprawiał hazard, kupował akcje, złoto i diamenty

Według ustaleń śledczych, Shenk następnie kierował zebrane w ten sposób fundusze "do różnych korporacji fasadowych". Mężczyzna w 2016 roku zrzekł się też amerykańskiego obywatelstwa, co zdaniem prokuratury, miało mu pomóc w ominięciu stosowania się do federalnych "wymogów dotyczących sprawozdawczości finansowej".