Miał brać ślub, pies zjadł mu niezbędny dokument

Należący do mieszkańca Bostonu pies wyrządził "poważne szkody", gryząc paszport swojego właściciela na zaledwie tydzień przed jego podróżą do Włoch, gdzie miał wziąć ślub ze swoją narzeczoną. Jak odnotowuje NBC News, na paszport w USA zwykle czeka się kilka tygodni. W tym przypadku urzędnicy wykazali się wyrozumiałością. Mężczyzna przyznał, że nowy paszport ma otrzymać na dwa dni przed planowanym lotem.

Donato Frattaroli zauważył, że jego paszport został zniszczony, kiedy w czwartek razem z narzeczoną Magdą Mazri wrócił do swojego bostońskiego mieszkania po załatwieniu spraw związanych ze ślubem. - Znalazłem paszport tam, gdzie nie powinno go być - powiedział później w rozmowie z CBS News, wskazując, że dokument znajdował się w legowisku jego golden retrievera Chickie. Na okładce paszportu widoczne były ślady ugryzień, ze środka wypadły "wszystkie dane osobowe". - Krążyłem tam i z powrotem, nie do końca przy zdrowych zmysłach. Chickie zdecydowanie wyrządził poważne szkody - zaznaczył Frattaroli.