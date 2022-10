28 godzin walki o życie. "Głowa rekina była przede mną"

Łódź w końcu zatonęła, pozostawiając ich w kamizelkach ratunkowych na powierzchni wody. Po jakimś czasie podpłynął do nich rekin.

U.S. Coast Guard photo by Coast Guard Air Station Corpus Christi

Udana akcja straży przybrzeżnej U.S. Coast Guard photo by Coast Guard Air Station Corpus Christi

Atak rekina

- Głowa rekina była przede mną, nagle ugryzł moją kamizelkę ratunkową - relacjonował w rozmowie ze stacją WWL-TV Nguyen. - Odpychałem go, a potem próbowałem odepchnąć jego nos. To nic nie dało. Wsadziłem mu więc oba kciuki w oczy i to poskutkowało - dodał.