Policja: miał zabić nożem matkę własnych dzieci, a je same zostawić na śmierć w pożarze

Strażacy z Daytona Beach na Florydzie zostali wezwani we wtorek, krótko przed północą czasu lokalnego, do pożaru w mieszkaniu przy Beville Road. Jak wynika z cytowanego przez FOX 35 Orlando raportu, apartament był "całkowicie objęty płomieniami, a z okien i drzwi wydobywały się gęste kłęby czarnego dymu". Po wejściu do środka ratownicy znaleźli trójkę dzieci w wieku 10 miesięcy oraz 4 i 5 lat, wszystkie były w stanie krytycznym. Najmłodszemu nie udało się uratować życia, starsze przebywają obecnie w szpitalu w Gainesville, podłączone do aparatury wspomagającej oddychanie.