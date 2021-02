"Wszyscy traktują to bardzo poważnie". Intruz przedarł się na teren bazy, gdzie stacjonuje samolot prezydenta

Nieuzbrojony mężczyzna wtargnął na teren bazy Andrews, gdzie stacjonuje samolot prezydenta USA Air Force One - poinformował w piątek Pentagon. Intruz wszedł do jednej z maszyn rządowych. Siły powietrzne USA po tym incydencie zaostrzyły środki bezpieczeństwa. Do zdarzenia doszło dzień przed wylotem prezydenta Joe Bidena z bazy do Wilmington.