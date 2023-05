Mężczyzna uduszony w pociągu metra. Domniemany sprawca po złożeniu zeznań wrócił do domu

Śmierć mężczyzny w wyniku duszenia przez współpasażera w pociągu metra w Nowym Jorku została uznana przez miejskiego lekarza sądowego za zabójstwo. Domniemany sprawca został przesłuchany przez policję i zwolniony do domu. Jak dotąd nie usłyszał zarzutów. Po pojawieniu się nagrań, które miały pokazywać zdarzenie, nasiliły się apele o jego aresztowanie.

Mężczyzna, zidentyfikowany jako 30-letni Jordan Neely, według lokalnych mediów bezdomny, zmarł w poniedziałek w pociągu metra na Manhattanie w wyniku ucisku szyi – przekazał w czwartek rzecznik lekarza sądowego. Przedstawiciel koronera podkreślił, że chociaż w opinii lekarskiej pojawiło się określenie "zabójstwo", nie oznacza to orzeczenia o umyślności czynu.

Zatrzymany zwolniony do domu

Do zdarzenia miało dojść po tym, jak zaczął mówić, że jest głodny i gotowy na śmierć – donosi "New York Times", powołując się na policję. Lokalne media poinformowały, że 24-letni były żołnierz piechoty morskiej, który miał dusić Neely'ego, został przesłuchany przez policję i zwolniony do domu. Władze nie ujawniły jego nazwiska.