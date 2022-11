Mężczyzna spadł na tory, do stacji zbliżał się pociąg. Brawurowa reakcja policjantów

Dwaj funkcjonariusze policji oraz przechodzień rzucili się na pomoc mężczyźnie, który spadł na tory metra w Nowym Jorku. Rannego udało się wyciągnąć z powrotem na peron tuż przed nadjechaniem pociągu, a policyjne nagranie z brawurowej akcji ratunkowej zostało opublikowane. - Nie obchodzi nas, jeśli będziemy musieli narazić się na niebezpieczeństwo. Dlatego to robimy, dlatego wykonujemy tę pracę - powiedział później jeden z biorących udział w akcji policjantów.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 24 listopada na nowojorskiej stacji metra 116th Street we wschodnim Harlemie. Funkcjonariusze Brunel Victor i Taufique Bokth byli na patrolu, kiedy "zobaczyli zamieszanie i usłyszeli krzyk dochodzący z przeciwnej strony stacji" - przekazała później nowojorska policja cytowana przez portal ABC News. Na torach leżał mężczyzna, który miał na nie "przez przypadek" spaść z peronu.

Interwencja w ostatniej chwili

Przebieg całego zdarzenia zarejestrowany został kamerą jednego z funkcjonariuszy. Policjanci biegiem ruszyli ze stacji metra na powierzchnię, aby następnie zbiec wejściem prowadzącym na drugą stronę stacji. Gdy dotarli na miejsce zdarzenia i zeskoczyli na torowisko rannemu pomagała już jedna osoba postronna. Jak widać na nagraniu mężczyznę udało się zabrać z torów w ostatniej chwili - chwilę po opuszczeniu torowiska przez funkcjonariuszy na stację wjechał pociąg. Uratowany mężczyzna został przewieziony do okolicznego szpitala "z niewielkimi obrażeniami" ręki i pleców.

"Wczoraj w Harlemie, mając tylko sekundy i pociąg metra zmierzający w ich kierunku, dwaj nowojorscy policjanci z 25. komisariatu wkroczyli do akcji i uratowali rannego mężczyznę z torów metra z pomocą dobrego Samarytanina" - podała policja. - Pomaganie ludziom to nasza codzienność - przyznał później jeden z uczestniczących w akcji policjantów Brunel Victor w rozmowie z WABC-TV. - Nie obchodzi nas, jeśli będziemy musieli narazić się na niebezpieczeństwo. Dlatego to robimy, dlatego wykonujemy tę pracę - podkreślił.