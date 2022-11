Wtargnął do domu Nancy Pelosi. Nie przyznaje się do winy, zostanie w areszcie

Mężczyzna oskarżony o włamanie się do domu przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi i uderzenie jej męża młotkiem w głowę nie przyznał się do winy za usiłowanie zabójstwa. David Wayne DePape decyzją sądu pozostanie w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją.

DePape, reprezentowany w sądzie przez obrońcę z urzędu, nie przyznał się do zarzutów. Mężczyźnie grozi kara od 13 lat więzienia do dożywocia. Sąd w San Francisco zdecydował we wtorek, że 42-latek pozostanie w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją do czasu zakończenia postępowania przygotowawczego.