Świat Jak się to wymawia? Melania Trump zwróciła uwagę mężowi Oprac. Maciej Wacławik |

Donald Trump o językowej radzie od żony Melanii Trump Źródło wideo: TVN24/Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: CNN

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Trump odwiedził w czwartek San Antonio, by wesprzeć kampanię republikanina Kena Paxtona. Prokurator generalny Teksasu rywalizuje o miejsce w Senacie USA z demokratą Jamesem Talarico. Amerykański przywódca podczas wiecu zasugerował, że kandydat Partii Demokratycznej nie pojawia się publicznie, ponieważ jest "chory", bo rzekomo ma być zmuszany do jedzenia mięsa z "powodów politycznych".

Trump: słyszałaś, Melanio?

Trump powtórzył przy tym twierdzenia, że Talarico jest weganinem, choć demokrata temu zaprzecza. - Ten okropny polityk-oszust ogłosił, że jest weganinem - powiedział, wyraźnie akcentując wymowę "i" w słowie "vegan". - Aha, wiecie co? Moja żona powiedziała mi: "Proszę pana, proszę o jedną małą przysługę. Nie mówi się 'vegan' tylko 'vigan'". Ja się na tych rzeczach nie znam, nie interesuję się tym. Ale ona mówi: "To się wymawia 'vigan'. Proszę, wymawiaj to słowo poprawnie". A ja mówiłem "vegan", "vegan", tak mi się wydawało. Skąd do diabła miałbym wiedzieć? Ja lubię steki - kontynuował Trump.

- A teraz ten polityk [Talarico - red.] zmienia zdanie i mówi, że uwielbia mięso. Ale przecież jest weganinem. Słyszałaś, Melanio? Tym razem powiedziałem poprawnie - dodał.

Talarico wyjaśnia swoją nieobecność

Talarico podczas spotkania online z organizacją handlową United States Hispanic Business Council pod koniec września wyjaśnił, że odwołał część wydarzeń w ramach kampanii wyborczej z powodu grypy. O tym, że nie jest weganinem, mówił kilka miesięcy wcześniej - przypominają amerykańskie media po ostatniej wypowiedzi Trumpa.

- Jestem Teksańczykiem w ósmym pokoleniu. Jadałem potrawy z grilla jeszcze zanim Ken Paxton został po raz pierwszy postawiony w stan oskarżenia [Paxton, republikański kandydat, uwikłany był w przeszłości w skandale korupcyjne i obyczajowe - red.]. A jeśli jedyne, co [republikanie - red.] mają mi do zarzucenia, to kłamstwo jakobym był weganinem, to mam dobre przeczucia co do naszych szans w listopadzie - mówił Talarico w podcaście "The MeidasTouch Podcast" w maju.

Wybory połówkowe, w których Amerykanie wybiorą jedną trzecią Senatu oraz wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów, odbędą się 3 listopada. Z niedawnego sondażu pracowni YouGov wynika, że w Teksasie Talarico może liczyć na 50 proc. poparcia - o 6 punktów procentowych więcej niż popierany przez Trumpa prokurator generalny Teksasu Ken Paxton.