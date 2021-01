"Zawsze wybierajmy miłość zamiast nienawiści". Pożegnalne przemówienie Melanii Trump

Melania Trump wygłosiła ostatnie przemówienie w roli pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. W opublikowanym nagraniu żona prezydenta Donalda Trumpa wzywała do jedności i odrzuciła przemoc jako rozwiązanie konfliktów. - Żadne słowa nie oddadzą mojej głębokiej wdzięczności za przywilej służenia wam jako pierwsza dama. Wszystkim mieszkańcom tego państwa mówię: na zawsze pozostaniecie w moim sercu - zwróciła się do Amerykanów.

"Koncentrujmy się na tym, co nas jednoczy"

Żona prezydenta Donalda Trumpa potępiła też używanie przemocy i zaapelowała o dobroć względem innych. - Niezależnie od okoliczności proszę każdego Amerykanina: reprezentujcie sobą na co dzień wartości programu "Bądź najlepszym". Koncentrujmy się na tym, co nas jednoczy. Wznieśmy się ponad to, co nas dzieli. Zawsze wybierajmy miłość zamiast nienawiści, pokój zamiast przemocy. A innych stawiajmy przed sobą - mówiła Melania Trump.