Melania Trump udzieliła pierwszego wywiadu po opuszczeniu Białego Domu

Była pierwsza dama USA Melania Trump udzieliła pierwszego wywiadu od czasu opuszczenia Białego Domu. Zasugerowała, że jest szansa, że będzie mogła tam ponownie zamieszkać. Wcześniej jej mąż, były prezydent Donald Trump, sugerował, że może ubiegać się o reelekcję w 2024 roku.

- Myślę, że wiele osiągnęliśmy w ciągu czterech lat administracji (Donalda - red.) Trumpa – powiedziała telewizji Fox była pierwsza dama USA Melania Trump w wywiadzie wyemitowanym w niedzielę rano. To pierwsza rozmowa od czasu, kiedy Trumpowie opuścili Biały Dom.

Gdy zapytano ją, czy mogłaby ponownie zamieszkać w Białym Domu, gdyby jej mąż ubiegał się o reelekcję, odpowiedziała: - Nigdy nie mów nigdy.

Trump o rządach Bidena: to smutne widzieć to, co się dzieje

Melania wyjaśniła też, dlaczego nie pojawiła się na okładce magazynu "Vogue" podczas jej pobytu w Białym Domu, co stanowi kilkudziesięcioletnią tradycję, wznowioną w zeszłym roku, kiedy magazyn umieścił na okładce pierwszą damę Jill Biden. - Są stronniczy, mają sympatie i antypatie i to jest takie oczywiste - powiedziała.

Trump oceniła również stan kraju pod rządami prezydenta Joe Bidena, mówiąc: - Myślę, że to smutne widzieć to, co się dzieje, jeśli naprawdę się temu przyjrzysz.

- Myślę, że wiele osób zmaga się i cierpi, i jeszcze to wszystko co się dzieje na świecie - mówiła. - Bardzo smutno jest to widzieć i mam nadzieję, że szybko się to zmieni – dodała.

