Prezydent Donald Trump – podczas wtorkowej wizyty księcia Mohammeda bin Salmana w Białym Domu - na wiele sposobów demonstrował nową przyjaźń między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską.

"New York Times" wylicza, że Trump rozwinął przed księciem czerwony dywan, zorganizował przelot wojskowych samolotów i zorganizował uroczystą kolację. "Jednak najbardziej nieoczekiwanym odzwierciedleniem nowej, szczególnej relacji między krajami nie był prezydent, a pierwsza dama" - zauważył "NYT".

Melania Trump przywitała księcia saudyjską zielenią Źródło: ROSE LAYDEN/PAP/EPA

Melania Trump rzadko gości w Białym Domu, a kiedy pojawia się na ważnych wydarzeniach publicznych, ma tendencję do noszenia kapelusza, który zasłania połowę twarzy. "Często wydaje się bardziej zainteresowana dekoracyjną stroną swojej pracy niż dyplomacją" - opisał amerykański dziennik.

Melania Trump stawia na "saudyjską zieleń"

Jednak we wtorek wieczorem pojawiła się u boku męża w sukni bez ramiączek w kolorze kadmowej zieleni - bardzo zbliżonym do zieleni saudyjskich flag, które powiewały obok amerykańskich.

Marszczona z przodu suknia, obecnie sprzedawana za 3350 dolarów, jest dziełem libańskiego projektanta Eliego Saaba, który rok temu zorganizował jeden z największych pokazów mody w historii Bliskiego Wschodu w Rijadzie.

Melania Trump podczas uroczystości z udziałem saudyjskiego księcia Mohammeda bin Salmana Źródło: ROSE LAYDEN/PAP/EPA

Pokaz zatytułowany "1001 sezonów Eliego Saaba", był oficjalnie celebracją 45-lecia jego pracy. Stylizowany przez Carine Roitfeld, byłą redaktor naczelną francuskiego "Vogue'a", pokaz przyciągnął do Arabii Saudyjskiej Celine Dion, Jennifer Lopez i Halle Berry, a także inne międzynarodowe gwiazdy. Stał się również wizytówką kraju i Sezonu Rijadzkiego, corocznego festiwalu mody, sportu i rozrywki.

Melania Trump pojawiła się na uroczystości w zielonej sukni bez ramiączek Źródło: ROSE LAYDEN/PAP/EPA

Był to prawdopodobnie najbardziej przemyślany strój, jaki kiedykolwiek założyła w tej kadencji, nawet bardziej niż trencz Burberry, który miała na sobie na początku wizyty państwowej w Wielkiej Brytanii

- ocenił "NYT".

Dziennik opisał, że sukienka Melanii była "publicznym gestem uznania i lojalności". Ten gest dodatkowo podkreślił, gdzie leżą priorytety Trumpów - wskazał "New York Times".

