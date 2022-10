Mel Gibson będzie mógł zeznawać przed sądem. Jako świadek na rzecz ofiary Harveya Weinsteina

70-letni Harvey Weinstein odbywa już 23-letni wyrok zasądzony w 2020 roku za gwałt i napaść seksualną w Nowym Jorku. Stanowy Sąd Najwyższy zgodził się na rozpatrzenie jego apelacji w tej sprawie. Teraz były potentat filmowy stoi przed kolejnymi czterema zarzutami o gwałt oraz siedmioma o napaść na tle seksualnym. Nie przyznał się do winy. Za wspomniane 11 zarzutów oskarżonemu grozi 140 lat więzienia.

Mel Gibson może zeznawać

Sędzia Lisa B. Lench orzekła w piątek, że Mel Gibson, 66-letni aktor i reżyser, może zeznawać jako świadek oskarżenia na rzecz swej przyjaciółki, jednej z domniemanych ofiar producenta. W trakcie rozprawy będzie ona występować jako "Jane Doe #3". Według prokuratury kobieta pracowała jako masażystka w jednym z kalifornijskich hoteli. W maju 2010 roku po zabiegu nagi Weinstein miał pójść za nią do łazienki i masturbować się. Oskarżony zaprzeczył jakimkolwiek nieobyczajnym czynnościom seksualnym.

Proces, który formalnie rozpoczął się w miniony poniedziałek, ma trwać osiem tygodni. Zapowiedziano, że sędzia i strony powrócą do wyboru ławy przysięgłych - przerwanego na czas rozpatrzenia wniosków co do dowodów i świadków dopuszczonych w czasie rozprawy - w najbliższy poniedziałek rano, a oświadczenia wstępne mają się rozpocząć 24 października.