USA przyjmą imigrantów z Meksyku. Na azyl oczekuje 25 tysięcy osób

"Rząd USA jest zdecydowany odbudować bezpieczny, uporządkowany i humanitarny system imigracyjny" - powiedział minister bezpieczeństwa krajowego Alejandro Mayorkas, cytowany przez dziennik "USA Today". W piątek amerykańska administracja potwierdziła, że Stany Zjednoczone zaczną przyjmować imigrantów z Meksyku, którzy do tej pory oczekiwali na azyl. Według Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (DHS) codziennie będą załatwiane sprawy do 300 imigrantów.

Dodał, że względu na pandemię COVID-19 obostrzenia na granicy pozostają w mocy i będą egzekwowane. Apelował, aby osoby, które nie są uprawnione do przyjazdu do Ameryki, nie gromadziły się przy granicy.

Na azyl czeka około 25 000 osób

Kogo potraktują priorytetowo?

Pierwszego dnia urzędowania Bidena, DHS ogłosił, że natychmiast wstrzymuje wysyłania osób ubiegających się o azyl z Ameryki do południowego sąsiada, co zakładał program "Pozostań w Meksyku". Porozumienie to pozwoliło amerykańskim funkcjonariuszom granicznym odesłać ponad 70 000 migrantów do Meksyku.