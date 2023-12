Media: seryjny morderca miał wabić ofiary, prosząc o pomoc w wykopaniu skradzionego złota

Przebywający w więzieniu 40-letni mężczyzna ze stanu Waszyngton usłyszał właśnie kolejne trzy zarzuty zabójstwa. Za każdym razem miał stosować ten sam schemat i mówić swoim ofiarom, że potrzebuje pomocy w wykopaniu skradzionego złota. Wabił je na zalesione tereny, zabijał, kradł ich samochody oraz to, co znajdowało się w środku - twierdzą śledczy.

Sprawę ze szczegółami opisuje The Seattle Times. W 2021 roku Richard Bradley Jr. został oskarżony o zabójstwo 44-letniej Brandi Blake. 40-letni obecnie mężczyzna miał zwabić kobietę do parku na terenie miasta Auburn w stanie Waszyngton, a następnie zabić ją i zakopać jej ciało w pobliżu - wynika z cytowanych dokumentów sądowych. Oczekujący na proces mężczyzna od 2,5 roku przebywa w więzieniu, tymczasem w ciągu ostatnich dwóch tygodni postawiono mu trzy kolejne zarzuty zabójstwa.

Śledczy. Podejrzany prosił o pomoc w wykopaniu złota

Nowe zarzuty dotyczą śmierci 59-letniego Michaela Goemana i jego syna, 31-letniego Vance'a Lakeya w 2021 roku oraz zabójstwa 36-letniego Emilio Maturina w 2019 roku. Jak podaje "The Seattle Times", po zlokalizowaniu ciała Blake funkcjonariusze znaleźli w pobliżu trzy ludzkie żebra. Badania DNA pozwoliły ustalić, że należały one do zaginionego w 2019 roku Maturina. Z kolei ciała Goemana i Lakeya zostały znalezione w pobliżu drogi w okolicy Auburn w 2021 roku.