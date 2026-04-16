Świat

Media o nietypowych odgłosach z samolotów. Władze badają sprawę nagrania

samolot, lotnisko Ronalda Reagana w Waszyngtonie
Lotnisko im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie
Źródło: ENEX
Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego (FAA) bada nagranie, na którym słychać osoby wydające odgłosy zwierząt. Według mediów mogli to być piloci, którzy miauczeli i szczekali na kanale służącym do komunikacji, na co zareagowała wieża kontroli lotów na waszyngtońskim lotnisku Ronalda Reagana.

Na 20-sekundowym nagraniu audio z portalu ATC.com, które krąży w internecie od 12 kwietnia, słychać osoby powtarzające odgłosy "miau" oraz "hau". - Musicie zachowywać się jak profesjonalni piloci - przerywa w pewnym momencie inna osoba. Według mediów był to kontroler ruchu lotniczego. - Właśnie dlatego nadal latacie RJ [samolot regionalny - red.] - dodaje, gdy odgłosy przypominające miauczenie i szczekanie nie ustają. Piloci zwykle rozpoczynają karierę od pracy dla regionalnych przewoźników - odnotowują amerykańskie media.

Nagranie miauczenia i szczekania. FAA bada sprawę

Choć nagranie może wywołać uśmiech, urzędnikom odpowiedzialnym za lotnictwo do śmiechu nie jest. FAA bada potencjalne naruszenie przepisów. Te zabraniają pilotom "prowadzenia nieistotnych rozmów, gdy znajdują się poniżej wysokości 10 tysięcy stóp" - jak poinformował urząd. "Rozmowy muszą dotyczyć bezpiecznego pilotowania samolotu" - czytamy w komunikacie.

Nagranie pochodzi od osoby trzeciej, dlatego FAA będzie musiała je zweryfikować i zbadać, czy rzeczywiście doszło do naruszenia przepisów. "Nadal nie jest jasne, dla jakich linii lotniczych pracują piloci, ani w jakich lotach brali udział" - zauważa lokalny kanał NBC w Waszyngtonie. "To tylko chwilowy żart. Odrobina luzu rozładowuje napięcie" - komentuje dla stacji Steve Abraham, były kontroler nowojorskiego lotniska JFK, który sam słynął ze swojego poczucia humoru. Jak stwierdził, jest przekonany, że osoby które miauczały i szczekały to profesjonaliści.

Pilot znający się na komunikacji lotniczej powiedział stacji ABC News, że podobne zachowania mają miejsce na częstotliwości "guard", czyli kanale zarezerwowanym głównie do komunikacji awaryjnej, który jest monitorowany, ale rzadko używany.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Redagował AM

Źródło: ABC News, NBC4

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Czytaj także:
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
AI już nie wzbudza zaufania. Coraz większe zagrożenie dla Big Techów
BIZNES
imageTitle
Gwiazdor znowu pierwszy na wakacjach. "Będę jeszcze trochę płakał"
EUROSPORT
Świat sportu żegna Jacka Magierę
Dzień pożegnania Jacka Magiery
EUROSPORT
Peter Magyar
Magyar podjął decyzję. Zmieni brzeg
Świat
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Bank ostrzega. "Stracisz swoje pieniądze"
BIZNES
imageTitle
Znów dał o sobie znać. Rozbita głowa i krew na wizji
EUROSPORT
Tańczący politycy
Tańczący politycy. "Nie każdy ruch pokazuje swobodę"
Polska
imageTitle
Mąż Katarzyny Niewiadomej-Phinney wznawia karierę. "Dzięki jej zachęcie"
EUROSPORT
Nie trzymał toru jazdy
Jechał od lewej do prawej przed radiowozem. Nagranie
Białystok
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Wędkarz zauważył zwłoki w rzece
WARSZAWA
imageTitle
Podpadł Polakom, zapamięta go Real. "Graniczy z nadużyciem władzy"
EUROSPORT
rury zawory gaz shutterstock_2511002959
Kurczą się zapasy gazu w Europie
BIZNES
51 min
Mateusz Morawiecki
Stowarzyszenie Morawieckiego rozsadza PiS. Pilna narada
News Michalskiego
Upał
Upał wpływa na zachowanie mieszkańców miast
METEO
Karol Nawrocki
Drugi próg podatkowy pod lupą. Prezydent poparł projekt Polski 2050
BIZNES
POŻAR RAFINERII AUSTRALIA ENERGY
Poważny pożar rafinerii. "Spodziewałbym się wzrostu cen"
BIZNES
imageTitle
Wielki rywal na drodze Kowalskiego w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Szturm zwolenników Trumpa na Kapitol. Zdjęcie ze stycznia 2021 roku
Prowadzili śledztwo w sprawie ataku na Kapitol. Odkryli szokujące materiały
Świat
Wypadek w Łomiankach
Trzecia ofiara wypadku w Łomiankach. W nocy zmarł 20-latek
WARSZAWA
Wypadek na strzelnicy (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na strzelnicy. Żołnierz postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej
WARSZAWA
dziecko dlon chlopiec shutterstock_1347496829
Znana marka wycofuje kosmetyk dla dzieci. Ostrzeżenie
BIZNES
Urzędy pracy "faworyzują imigrantów"? O co chodzi w tym zapisie
Dotacje dla "osób pochodzenia migranckiego". O co chodzi?
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Orlen, paliwo, stacja
Hurtowe ceny paliw w dół. Orlen podał nowe stawki
BIZNES
26414218
Kaczyński powielił fejka. Politycy PiS brnęli
Patryk Michalski
Policjanci zatrzymali sprawców podczas włamania
Ojciec, nieletnia córka i jej chłopak złapani na gorącym uczynku
Kujawsko-Pomorskie
Dachowanie w Mrzygłodzie
19-latek za kierownicą, pięć osób w szpitalu. Przyczyna ta sama, co zwykle
Katowice
120-letnia topola z Saskiej Kępy
Mieszkańcy przeciwko deweloperowi. Boją się o los wyjątkowego drzewa
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Konflikt wokół TK. Polacy wskazali, kto za niego odpowiada
Polska
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Amerykańskie indeksy w kształcie litery V. "Rajd ulgi" mimo niepewności
BIZNES
Stacja kolejowa w Otwocku
Od soboty duże zmiany w Radości i Falenicy
WARSZAWA
