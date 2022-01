Media: Joe Biden "po cichu" zatwierdził dodatkową pomoc wojskową dla Ukrainy

Według CNN prezydent USA Joe Biden zatwierdził w grudniu nową transzę pomocy dla Ukrainy. Z kolei Politico informuje, że Biden wykorzystał przepis, który upoważnia prezydenta do zwrócenia się za pośrednictwem Departamentu Stanu do Pentagonu, by przekazał sprzęt w posiadaniu USA krajowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie.