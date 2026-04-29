Świat

"Guardian": Trump zwolnił całą radę nadzorującą Krajową Fundację Nauki

Stawiski: Trump przyzwyczaił nas do zaskoczeń
Brytyjski dziennik "Guardian" poinformował, że Donald Trump zwolnił całą radę nadzorującą Krajową Fundację Nauki (NSF), której zadaniem jest doradzanie prezydentowi USA i Kongresowi w sprawach dotyczących inżynierii oraz nauk ścisłych. Członkowie rady zostali zwolnieni tuż przed sfinalizowaniem specjalnego raportu na temat kondycji amerykańskiej nauki.

Wszyscy członkowie Krajowej Fundacji Nauki (NSF) otrzymali w piątek mail z kancelarii prezydenta z informacją, że ich zatrudnienie w tym ciele zostaje zakończone z "efektem natychmiastowym".

NSF została utworzona w 1950 roku. Liczy zazwyczaj do 25 członków wyznaczanych przez prezydenta i rekrutujących się ze środowisk uniwersyteckich lub przemysłowych i specjalizujących się w naukach ścisłych oraz takich dziedzinach, jak inżynieria kosmiczna czy astronomia - wyjaśnił brytyjski dziennik.

Zwolnienie tuż przed publikacją specjalnego raportu

Amerykańscy naukowcy ostrzegają, że decyzja prezydenta spowoduje zmarnowanie naukowych "talentów całego pokolenia" - podkreślił "Guardian".

Brytyjski dziennik przypomniał, że administracja Trumpa usiłowała w ubiegłym roku ograniczyć opiewający na 9 mld dolarów budżet NSF o ponad połowę, ale nie zezwolił na to Kongres. Teraz jednak Biały Dom ponownie planuje obcięcie środków dla Fundacji.

Członkowie rady zostali zwolnieni tuż przed sfinalizowaniem specjalnego raportu na temat kondycji amerykańskiej nauki - przekazała Yolanda Gil z Instytutu Nauk Informatycznych Uniwersytetu Południowej Kalifornii, która należała do tego zespołu.

Keivan Stassun z Uniwersytetu Vanderbilta, również zwolniony właśnie członek rady NSF, podkreślił w rozmowie z "Guardianem", że plany administracji zmierzają do "wypatroszenia inwestycji w badania o fundamentalnym znaczeniu i w szkolenie następnego pokolenia naukowców i inżynierów".

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

