Media: Trump zredukuje kontyngent w Afganistanie. Szef NATO ostrzega: możemy zapłacić wysoką cenę

Prezydent Donald Trump zamierza tuż przed końcem swojej kadencji w styczniu zmniejszyć amerykański kontyngent w Afganistanie - podały agencje Associated Press i Reuters. Plany szybkiego wycofania sił skrytykował szef republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell. Także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przestrzegł, że przedwczesne wyjście z Afganistanu wiąże się z ryzykiem, iż kraj ten ponownie stanie się platformą międzynarodowych terrorystów.

Według wysoko postawionych urzędników Pentagonu, na których powołują się agencje Associated Press (AP) i Reuters, liczba żołnierzy obecnych w Afganistanie zostanie zmniejszona z 4,5 tysięcy do 2,5 tysięcy. Do tego samego poziomu zredukowana zostanie liczba żołnierzy amerykańskich w Iraku, gdzie obecnie jest ich ponad 3 tysiące.