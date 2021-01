Brat agenta Secret Service, zarejestrowany wyborca demokratów. Oskarżeni po szturmie na Kapitol

6 stycznia do budynku amerykańskiego Kongresu wtargnęli zwolennicy ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa. Przerwali oni obrady Izby Reprezentantów i Senatu, na których ostatecznie zatwierdzony miał zostać wybór Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Doszło do starć z policją. Zginęło pięć osób, w tym funkcjonariusz.

"Groził mi, mojej siostrze, mojej rodzinie i przedstawicielom władz"

Amerykańskie media zwracają uwagę także na inny przypadek "z rodziną w tle" wiążący się z aresztowaniem Guya Reffitta z Teksasu. Został on oskarżony o nielegalne wdarcie się na Kapitol i utrudnianie działań wymiaru sprawiedliwości. O jego sympatii do skrajnie prawicowych ugrupowań powiadomił syn mężczyzny Jackson Reffitt. - Obawiałem się, że to, co robił to szaleństwo (…) Groził mi, mojej siostrze, mojej rodzinie i przedstawicielom władz. Miałem już tego dość – cytuje Jacksona CNN.