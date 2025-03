Amerykańscy żołnierze przekazywali tajne informacje Chinom. "Zarzuty sugerują większy spisek"

Oskarżeni o zdradę

Według "Washington Post" sierżant Zhao, posiadający dostęp do tajnych dokumentów, miał otrzymać co najmniej 15 tysięcy dolarów od lipca do grudnia 2024 roku, prowadząc rozmowy z nieujawnionym kontaktem z Chin. Miał on wysłać około 20 dysków twardych z informacjami rządowymi do kupca w Chinach. Oferował dane związane z rakietami, ustalając cenę początkową na 3-4 tysiące dolarów za "wszystko, co dotyczy technologii wyrzutni rakiet, która została wykorzystana na polu walki w Ukrainie" - czytamy.