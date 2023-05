6-latek przed śmiercią ważył 8 kilogramów. Matka miała zamykać go w szafie, by "nauczył się dyscypliny"

Matka chłopca z Arizony, który był zamykany na wiele godzin w szafie i zmarł z głodu, przyznała się, że doprowadziła do śmierci chłopca - donoszą lokalne media. Kobieta może zostać skazana na bezwzględne dożywocie. Przed śmiercią 6-letnie dziecko ważyło zaledwie osiem kilogramów.

O tym, że Elizabeth Archibeque, matka Deshauna, przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów - zabójstwa pierwszego stopnia i znęcania się na dzieckiem - dziennik poinformował 27 maja. Kobieta ma usłyszeć wyrok latem tego roku. Grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności, i jeśli Archibeque zostanie na nie skazana, nie będzie miała możliwości ubiegania się o zwolnienie. Zarzuty usłyszeli również ojciec zmarłego chłopca, Anthony Martinez, oraz babcia dziecka, Ann Marie Martinez. Na razie nie ma informacji o tym, by któreś z nich przyznało się do winy.