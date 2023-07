Manewrując autem potrąciła fotelik z własnym dzieckiem. 13-miesięczna dziewczynka zmarła w szpitalu

Do zdarzenia doszło w czwartek rano. Mieszkanka Cottonwood w Arizonie zadzwoniła do biura szeryfa hrabstwa Yavapai, by poinformować, że potrąciła samochodem swoją 13-miesięczną córkę. Kobieta postawiła fotelik samochodowy z dzieckiem w pobliżu pojazdu zaparkowanego obok domu. W miejscu, które "uważała za bezpieczne". Jak przekazało biuro szeryfa w komunikacie na swojej stronie, gdy matka próbowała wyjechać pojazdem z ciasnej przestrzeni zaczepiła przodem auta o daszek fotelika, w wyniku którego córka doznała "poważnych obrażeń".