"Guardian": Matka Joe Bidena pisała wiersze o nienawiści do Anglików

Brytyjska scenarzystka Georgia Pritchett opowiedziała w autobiografii o rozmowie z Joe Bidenem z czasów, gdy polityk pełnił funkcję wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Przywódca miał wyznać, że jego pochodząca z Irlandii matka pisała wiersze o swojej nienawiści do Anglików.

Brytyjska scenarzystka Georgia Pritchett napisała w swojej autobiografii, że spotkała się z Joe Bidenem w Białym Domu w czasie, gdy był wiceprezydentem USA (od 2009 do 2017 roku). Do rozmowy doszło, ponieważ scenarzystka poszukiwała informacji potrzebnych do stworzenia serialu komediowego "Figurantka".