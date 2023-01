Matka błaga złodziei o zwrot prochów córki. "Tylko ją chcę odzyskać"

czytaj dalej

Brak zgody rządu w Berlinie na reeksport czołgów Leopard 2 do Ukrainy podważa zaufanie do niemieckiego sektora zbrojeniowego - pisze we wtorek "Financial Times", przywołując opinie ekspertów z branży. - Ryzyko polega na tym, że pojawi się myśl: jeśli Niemcy są zaangażowani, to nie wiemy, czy możemy im w pełni zaufać - mówi z kolei jeden z unijnych urzędników.