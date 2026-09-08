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Świat

Pięciolatek poszedł sam nad staw. O matce usłyszał cały kraj

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Chłopiec nad stawem. Zdjęcie ilustracyjne
Co łykają dzieci? "W ciągu tygodnia takich interwencji mamy przynajmniej kilka"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Mieszkanka stanu Wirginia została wpisana do rejestru sprawców przemocy i zaniedbań wobec dzieci na siedem lat po tym, jak pozwoliła swojemu pięcioletniemu synowi samodzielnie pójść nad pobliski staw. Sprawa wywołała w Stanach Zjednoczonych gorącą debatę o granicach rodzicielskiej odpowiedzialności i dziecięcej samodzielności.

36-letnia Karyann Parkinson, matka pięciorga dzieci, znalazła się w centrum ogólnokrajowej dyskusji po tym, jak pod koniec sierpnia media nagłośniły wyrok, który zapadł w związku ze sprawowaniem przez nią opieki nad dzieckiem. Sąd uznał ją za winną przyczyniania się do zaniedbania lub demoralizacji osoby małoletniej i wymierzył jej karę sześciu miesięcy więzienia w zawieszeniu. Wokół sprawy rozgorzał spór o to, w jakim wieku dziecko może bezpiecznie poruszać się bez opieki dorosłych.

Zdarzenie, którym zainteresowały się władze, miało miejsce na początku czerwca. Rodzina Parkinson mieszka na strzeżonym osiedlu w Williamsburgu. Kobieta, będąca wówczas w ósmym miesiącu ciąży, pozwoliła swojemu synowi samodzielnie przejść się po okolicy. Jak tłumaczyła później mediom, był to dobrze znany chłopcu teren. - To ścieżka, którą zna, miejsce, które uwielbia i jedyne, w którym kiedykolwiek mieszkał - mówiła. Sama wróciła do domu, by przygotować posiłek, nie obawiając się o bezpieczeństwo dziecka.

Ile wolności można dać dziecku?

W rozmowie z CBS News relacjonowała, że chłopiec przeszedł około pół mili, czyli blisko 800 metrów, aby zbierać gęsie pióra w pobliżu zbiornika wodnego. Po drodze zauważył go pracownik ochrony osiedla. Zatrzymał dziecko i odprowadził do domu. Między nim a matką doszło następnie do ostrej wymiany zdań.

Ochroniarz miał stwierdzić, że dzieci nie mogą same przebywać na terenie osiedla. Parkinson zapytała, czy taki zakaz wynika z regulaminu wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ nie była świadoma, by łamała jakiekolwiek przepisy. Mężczyzna pozostał jednak przy swoim stanowisku i wezwał policję. Kobieta podkreślała później w CNN, że szczególnie zaniepokoiło ją zachowanie ochroniarza wobec jej syna. Według jej relacji powiedział dziecku, że w okolicy mogą znajdować się niebezpieczne osoby, które chciałyby zrobić mu krzywdę. Jak twierdzi, właśnie te słowa wywołały u chłopca niepokój.

Dwa tygodnie po incydencie Parkinson usłyszała zarzuty, a pięć tygodni później została skazana. Poza karą w zawieszeniu sąd zdecydował również o wpisaniu jej na siedem lat do stanowego rejestru sprawców przemocy i zaniedbań wobec dzieci.

Wyrok wobec matki pięciolatka podzielił Amerykę

Kobieta zapowiedziała odwołanie od obu decyzji władz. W rozmowie z CNN nie kryła zdumienia rozwojem wydarzeń. Sama nie zgadza się z tak restrykcyjnym podejściem do kwestii samodzielności. W rozmowie z CBS News argumentowała, że jej stopień powinien zależeć od konkretnego dziecka. - Jeśli dziecko jest pewne siebie, odpowiedzialne i samodzielne, można pozwolić mu na więcej - przekonywała.

- Musimy przestać wychowywać dzieci w strachu i obsesyjnie myśleć o nieznanym zagrożeniu czy potworze, który wyskoczy zza każdego krzaka - uważa Karyann Parkinson. (zdjęcie ilustracyjne)
- Musimy przestać wychowywać dzieci w strachu i obsesyjnie myśleć o nieznanym zagrożeniu czy potworze, który wyskoczy zza każdego krzaka - uważa Karyann Parkinson. (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Podobne stanowisko przedstawiła również w wywiadzie dla Fox News, podkreślając, że rodzice powinni ufać nie tylko swoim dzieciom, ale także społeczności, w której żyją. - Musimy przestać wychowywać dzieci w strachu i obsesyjnie myśleć o nieznanym zagrożeniu czy potworze, który wyskoczy zza każdego krzaka - mówiła.

Jak zauważają amerykańskie media, zarówno sam incydent, jak i jego konsekwencje prawne stały się punktem wyjścia do szerszej debaty o współczesnym rodzicielstwie. Zwolennicy Parkinson argumentują, że dzieci powinny mieć więcej przestrzeni do rozwijania samodzielności, podczas gdy jej krytycy podkreślają, że bezpieczeństwo najmłodszych wymaga stałego nadzoru dorosłych. Spór szybko wykroczył poza ramy jednostkowej sprawy, stając się kolejnym głosem w dyskusji o tym, gdzie przebiega granica między troską a nadopiekuńczością.

Źródło: Fox News, CNN, CBS News, Washington Post
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Tagi:
USA
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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