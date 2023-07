Po tygodniu poszukiwań odnaleziono zaginioną w rezerwacie 31-latkę. Była uwięziona w błocie

Jak przekazała we wtorek w komunikacie policja ze Stoughton w stanie Massachusetts, po tygodniu poszukiwań udało się odnaleźć 31-letnią Emmę Tetewsky. Kobietę w poniedziałek wieczorem w rezerwacie Borderland State Park odnaleźli turyści, którzy usłyszeli jej krzyk. 31-latka uwięziona była w błocie. "Emmę odnaleźli turyści, którzy nie byli w stanie dotrzeć do niej o własnych siłach bez pomocy. Powiadomili policję w Easton i pokierowali funkcjonariuszy do miejsca, gdzie się znajdowała" - przekazała policja.